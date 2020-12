Ospite fisso atto secondo: Lega Pro ‘appesantita’ tra consulenze, canoni e progetti rimasti nel cassetto

Ritorna Ospite fisso, la rubrica sul calcio in crisi di Itasportpress. Stavolta una riflessione unicamente sulla Lega Pro.

Siamo tutti consapevoli che il Mondo del calcio italiano è in difficoltà. E lo sono anche alcune Leghe ed in particolare la Lega Pro che dovrà a breve approvare il Bilancio. Un documento contabile che se analizzato presenta alcuni spunti di riflessione. Si sa, oggi quando ci sono problemi si fa sempre cenno all’impatto del Covid-19 sui conti. Se parliamo dei club, questi sono a corto di liquidità e le soluzioni devono trovarle le proprietà con i propri manager. Ma se ad andare “giù” è la Lega – cioè l’associazione di categoria dei Club – i Presidenti possono fare davvero ben poco se non pagare il conto e cambiare il gestore. E poi, la “crisi” è un’opportunità.

LEGA PRO – Prendiamo il caso della Lega Pro gestita da Francesco Ghirelli. In questi giorni ha inviato alle sue associate il Bilancio che non è stato, però, approvato all’unanimità dal “suo” Consiglio Direttivo; segno evidente che qualcosa non è andato per il verso giusto. La Lega Pro produce per la sua attività ordinaria un disavanzo pari a € 1.140.093,00 (quindi significa che davanti a questo numero va aggiunto un segno “meno”). Dalla Relazione emerge anche un dato positivo dovuto alle sopravvenienze attive grazie alla gestione straordinaria per € 982.924,00. Va evidenziato, però, che questo importo è stato raggiunto grazie al contributo della Juventus U23 per € 1.200.000,00 e che queste risorse non sono o non saranno distribuite alle associate. Per Ghirelli questo avanzo di gestione non può essere fatto per buona pace dei Club che “dormono”. Quello che però fa riflettere è la parte delle consulenze. Nella Stagione 2019/2020 sono costate oltre 2 milioni di euro con una variazione percentuale in aumento ed in controtendenza con i ricavi che restano nulli.

Ad esempio: € 88 mila per servizi di Marketing, € 226 mila per consulenze legali, € 72 mila per relazioni istituzionali, € 543 mila per consulenze tecniche ed € 349 mila per collaborazioni. Gli aumenti e gli incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni hanno subito un considerevole aumento soprattutto nei dipartimenti che avrebbero dovuto reperire nuove risorse finanziarie. Tale approccio pesa naturalmente sulla struttura interna che in parte si sente sollevata dalle responsabilità proprio in presenza di consulenti. Come sempre accade è più facile spendere che guadagnare. Nel calcio poi viene ancora più facile perché un contratto si firma in un secondo e si paga – forse – in 14 mesi. Per fortuna che i Diritti Televisivi aiutano l’intero sistema.

Questa ultima affermazione può essere vera per tutti ma non per la Lega Pro. Infatti è cronaca che i tifosi delle squadre, di Serie C lo sono davvero in tutto e per tutto. Non hanno stadi dignitosi, non possono andare a vedere le partite e non possono nemmeno vederle in TV o per streaming.

Ma i tifosi posso sentirsi in parte sollevati, perché i loro “presidenti” stanno peggio. I costi di produzione e di intermediazione risultano essere superiori ai ricavi, la Lega Pro ha un Advisor che percepisce il 12,5% dei ricavi lordi, ovvero 45 volte quanto incassa in media ogni singola società associata che, bene non dimenticarlo, è titolare del diritto.

Come se un agente immobiliare percepisse 45 milioni di euro su una compravendita del valore di 1 milione di euro. Inutile aggiungere che questi rapporti non esistono in nessun business, tantomeno in quello dei diritti audiovisivi sportivi.

Ma le riflessioni non finiscono qui.

La Calcio Servizi (società della Lega Pro) ha un canone di € 488 mila euro. Chiedere ad un Presidente di una associata a quali attività è destinato sarebbe troppo. È bene sottolineare che tale canone non era presente nel Bilancio della scorsa stagione e, di fatto, costituisce la causa più consistente dell’aumento dei costi (già elevato) rispetto al 30/06/2019.

La difficoltà, a volte, spinge qualcuno di noi ad abbassare il proprio livello di efficienza oppure di entusiasmo a tal punto da dimenticarsi completamente chi si rappresenta o cosa.

Ma certamente non fa perdere la memoria sui progetti annunciati e mai realizzati:

Blacklist, Ghirelli: “Pronti per la svolta. Messo nella Black List Banditi e millantatori”. Sponsor e partnership commerciali, Ghirelli: “Il piano di Paolo Carito – nostro responsabile sviluppo strategico e marketing – si focalizza su tre punti: identità, posizionamento del brand e sostenibilità economica. Ci sono accordi di partnership commerciali già concluse con aziende di rilievo nazionale ed internazionale, e da qui ripartiremo. Ci saranno innovazioni anche digitali e tecnologiche”. Credito d’imposta sulle sponsorizzazioni, Ghirelli: “Oggi finalmente tiriamo un sospiro di sollievo, dietro l’approvazione di questa misura c’è tanto lavoro, lo dobbiamo alle migliaia di società che rappresentiamo sul territorio”.

Oppure su riforme fallite prima che arrivasse la pandemia o prive di senso agonistico:

Squadre B, Ghirelli: “Altri club seguano l’esempio Juve per le squadre B” Sorteggio per la promozione in Serie B 2019/2020 Blocco delle retrocessioni in Serie D 2019/2020

Tocco di Tacco