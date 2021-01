Özil rifiuta il Tottenham e Mourinho lo gela: “Ma chi gli ha detto che ci interessava?”

L’allenatore del Tottenham Hotspur Jose Mourinho ha replicato al commento del centrocampista dell’Arsenal Mesut Özil quando ha preso in giro gli Spurs nel settembre 2020. “Se potessi scegliere, preferiresti giocare per il Tottenham o ritirarti?” La domanda sui social di un follower e la risposta immediata del tedesco: “Se non avessi voluto vincere trofei, sarei dovuto andare lì”, ha risposto Ozil, aggiungendo una faccina ammiccante al messaggio. “Chi gli ha detto a Ozil che il Tottenham era interessato a ingaggiarlo?” – ha detto Mourinho in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Fulham. L’ex allenatore dell’Inter guida la squadra londinese dal 2019. In questa stagione, gli Spurs hanno conquistato 29 punti dopo 16 turni e sono al quarto posto in classifica con in vetta il Liverpool (33).