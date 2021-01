Ozil, ufficiale il trasferimento al Fenerbahce: il comunicato dell’Arsenal

E’ ufficialmente terminata l’esperienza di Mesut Ozil all’Arsenal, il fantasista saluta i gunners dopo 13 anni e si trasferisce al Fenerbahce. Il fantasista ha raccolto 184 presenze e 34 reti con la maglia dei gunners. Questo il comunicato ufficiale dell’Arsenal.

IL COMUNICATO DELL’ARSENAL

“Ringraziamo Mesut per il suo enorme contributo all’Arsenal. Ha collezionato più di 250 presenze, ha giocato in tre finali di Emirates FA Cup e ha regalato ai fan e a tutti nel club molti momenti meravigliosi in campo da quando si è unito a noi nel 2013. Ringraziamo Mesut e la sua squadra per la professionalità durante le nostre recenti trattative. So che tutti quelli associati all’Arsenal si uniranno a me nell’augurare a Mesut e alla sua famiglia il meglio in salute, successo e felicità nel prossimo capitolo della sua carriera”.