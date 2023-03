Padova, Torrente squalificato per comportamento “negligente”

Il Giudice sportivo conferma un turno di squalifica per il tecnico dei biancoscudati, che salterà la prossima contro il Renate

Vincenzo Torrente ha ricevuto un turno di squalifica da parte del Giudice Sportivo di Serie C, il quale ha ritenuto il comportamento del tecnico "negligente". Il tutto risale alla scorsa 33esima giornata che ha visto il Padova affrontare e vincere contro l'Albinoleffe. Al termine del match, come riportato anche dallo stesso comunicato, il tecnico dei biancoscudati avrebbe calciato una bottiglietta d'acqua che sarebbe andata a finire proprio contro un Collaboratore della Procura Federale. Comportamento definito eccessivo e, dunque, l'allenatore salterà la prossima sfida in casa del Renate.