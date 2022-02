Palermo, Baldini: “Possiamo vincere i playoff arrivando decimi. Sulla Turris…”

Le parole dell'allenatore rosanero

Silvio Baldini ha parlato in conferenza stampa prima del match di domani contro la Turris . Il tecnico del Palermo ha analizzato la partita e ha sottolineato come la sua squadra abbia ancora dei margini di crescita. Ecco le sue parole:

PLAYOFF - "L’equilibrio è una cosa fondamentale e si può trovare giocando soprattutto in attacco. Una squadra non può pensare di difendersi e basta, non regali emozioni. A Foggia abbiamo creato più occasioni da gol e vinto più duelli; loro sono stati più incisivi. Non dobbiamo buttare all’aria tutto quello che abbiamo fatto di buono. La squadra si deve preparare ai playoff, possiamo arrivare pure decimi ma dobbiamo vincere i playoff. La Turris verrà a giocare uno contro uno e lo fanno un po’ tutte le squadre. Dobbiamo cercare di far male a loro, mettendo la giusta determinazione. Penso che un tifoso allo stadio si debba emozionare".