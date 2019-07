Il Palermo tra poche ore annuncerà il nuovo allenatore che dovrà traghettare la squadra rosanero in Serie C dopo essere sprofondata tra i dilettanti. Sulla panchina dei siciliani ci sarà Giovanni Bucaro che, stando a quanto trapela da Palermo, ha vinto il ballottaggio con l’ex Catania Cristiano Lucarelli. Bucaro è nativo di Palermo ma non ha mai giocato in maglia rosanero. La scorsa stagione ha portato dalla D alla Serie C l’Avellino.