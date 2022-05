Palermo, col cambio proprietà Serie A e Champions entro 4 anni

Con l'arrivo del gruppo City, in casa rosanero si sogna in grande

Redazione ITASportPress

Il Palermo sogna in grande, soprattutto in vista del possibile cambio di proprietà col gruppo City sempre più vicino all'acquisto della società. Sebbene la stagione della serie Serie C sia ancora nel vivo con il playoff inziato da poco, in casa rosanero si pensa già al futuro.

Lente di ingrandimento in queste ore sui possibili sviluppi societari che vedrebbero appunto il City Football Group aver iniziato una vera e propria trattativa per l’acquisizione del club siciliano. Il possibile acquisto del Palermo da parte dell’holding facente riferimento allo sceicco Mansour, presidente del Manchester City e di altre società sparse per tutto il mondo, ha riacceso senza dubbio l’entusiasmo di tutta la piazza storica che già immagina un futuro più che luminoso.

Come riportato Agipronews, secondo i betting analyst si gioca a 16 un possibile ritorno in Serie A dei rosanero entro il 2025, ma non solo. Vietato non sognare ancora di più. Infatti, vale 200 volte la posta, una possibile qualificazione in Champions League entro la data del 2026. Insomma, scenari davvero suggestivi per la squadra rosanero e i suoi tifosi che certamente fino a pochi giorni fa non pensavano assolutamente a queste possibilità.