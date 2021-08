Palermo, Dall’Oglio: “Ho telefonato a Mascara. Catania? Al Cibali mi tapperò orecchie”

Presentazione alla stampa e ai suoi nuovi tifosi per l'ex Catania Dall'Oglio

Il centrocampista del Palermo Jacopo Dall'Oglio si è presentato ai nuovi tifosi rosanero: "Possiamo fare un campionato di vertice e sarei felice di rimanere qui ancora. Con il mister ci conosciamo da tempo e starà a lui decidere la mia posizione in campo. Il trasferimento da Catania a Palermo? Mi hanno massacrato sui social a Catania ma io sono un professionista. Ho sentito Mascara ( ha giocato in entrambe le squadre ndr.) prima di decidere ma nulla contro i catanesi e ripeto, questo è il mio lavoro. La pressione di Palermo non mi spaventa perchè le emozioni mi stimolano. Al Massimino mi fischieranno ma mi tapperò le orecchie e vado avanti. Darò il 100% e farò di tutto per mettere in difficoltà il mister nelle scelte della formazione".