Palermo felice per il salvataggio della matricola 11700 del Calcio Catania: “Onore ai tifosi”

In attesa del derby sul campo che si giocherà la prossima stagione in Serie C, il Palermo abbraccia idealmente la piazza di Catania dopo aver appreso la notizia di questa mattina del passaggio di proprietà del Calcio Catania alla Sigi Spa. Il Palermo si è fatto sentire attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club rosanero con le dichiarazioni del presidente Dario Mirri: “Apprendo dai media del salvataggio della storica matricola del Catania Calcio. Nessuno come noi tifosi rosanero può immaginare la delusione che tanti tifosi hanno rischiato di patire in caso di fallimento. E allora onore a Catania ed ai suoi tifosi, con l’augurio che queste storie, cariche di passione e di lavoro, siano utili a migliaia di appassionati per preservare l’autentico senso di appartenenza alla propria fede. Il calcio in Sicilia ha bisogno proprio di proteggere e non disperdere questo legame tra i tifosi e i propri colori, come presupposto imprescindibile per costruire progetti sportivi sempre vincenti”.