Palermo, i botti di mercato in entrata e in uscita

Le mosse del club rosanero sul mercato

Redazione ITASportPress

Il Palermo è impegnato su un doppio fronte: il cambio di proprietà, con l'arrivo del Gruppo City, ma anche il mercato. Il club rosanero, dopo la promozione in Serie B, prepara la rosa per la prossima stagione consapevole di essere chiamato ad un'altra grande stagione con obiettivi importanti, specie se accanto a Mirri o al suo posto ci sarà la nuova ricca proprietà.

Secondo le ultime news di mercato riprese da , un primo affare verrà fatto per rinforzare il centrocampo. Manca meno di una settimana alla fine di giugno, quando sia Odjer che Damiani saluteranno il club rosanero e con i soli De Rose e Dall’Oglio in rosa, urge trovare presto un nuovo giocatore. Troppo poco Broh, che non verrà riscattato dal Sudtirol dopo il prestito e che rientrerà alla base. Ecco perché si parla sempre con maggiore insistenza di Hans Nicolussi Caviglia.

Il centrocampista è di proprietà della Juventus, club con cui i rosanero stanno già parlando per il bomber Brunori, che potrebbe continuare in viale del Fante anche dopo la promozione. Il centrocampista classe 2000 ha giocato pochissimo nella scorsa stagione per problemi fisici, ma nel 2020 era sceso in campo 27 volte col Perugia in cadetteria. Sarebbe un colpo gradito e abbastanza affidabile.

Si parla anche di Mato Jajalo, un’operazione che potrebbe aprirsi in queste settimane. Il bosniaco potrebbe tornare a Palermo e sarebbe una delle bandiere del club con grande approvazione anche della tifoseria. Non resta che attendere queste settimane per capire quali affari andranno in porto.