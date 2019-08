Palermo, il ritorno di Santana: “Che emozione!”

Dopo tredici anni, Mario Alberto Santana torna a Palermo. Il centrocampista argentino, lo scorso anno alla Pro Patria in Serie C e già in rosanero nella stagione 2002/2003 e poi dal 2004 al 2006, è infatti il primo acquisto del club di Dario Mirri e Tony Di Piazza, con i siciliani costretti a ripartire dalla Serie D dopo la mancata iscrizione al torneo di B. Queste le prime parole del giocatore raccolte da gianlucadimarzio.com.

EMOZIONE – “Sono molto emozionato. Vedere il Palermo in Serie D è una sensazione strana, ma bisogna sempre ripartire. Darò il massimo per riportare questa città dove merita”.