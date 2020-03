Palermo, l’ex Pallanch: “Il ricordo più bello? Contro la Juventus in Coppa Italia”

A Palermo Andrea Pallanch, ex esterno di centrocampo costato un miliardo e 100 milioni tutta corsa e dribbling, viene ricordato ancora nonostante siano trascorsi 35 anni. Il ds rosanero Bulgarelli lo porta via dalla Casertana dove giocò 33 partite in C e realizzò 3 reti nella stagione 84/85. A 21 anni il grande salto a Palermo per il trentino doc che però non è entrato nelle grazie di mister Angelillo, forse le stravaganze con le donne siciliane del giovane calciatore. “Il mio ricordo più bello a Palermo – ha affermato Pallanch al quotidiano il Trentino – è legato alla partita di Coppa Italia alla Favorita con la Juventus. Giocai dal 1′ e lo stadio era stracolmo. Andammo in vantaggio con De Vitis su rigore poi Laudrup, Platini e Serena ribaltarono il risultato e la squadra bianconera passò il turno ma per me fu lo stesso un bel compleanno anche perchè in campo mi marcava Cabrini”. Con Veneranda in panchina che prese il posto di Angelillo presto esonerato, Pallanch in maglia rosanero giocò 34 partite in B realizzando 4 reti e i tifosi lo elessero come vero beniamino di quel Palermo che a fine stagione fallì. L’addio dalla Sicilia arrivò ma Pallanch conobbe a Palermo Caterina, la donna della sua vita. Ancora oggi i tifosi rosanero lo adorano.