Palermo, nasce il nuovo assetto societario: idea Zeman come direttore tecnico

Zdeněk Zeman potrebbe tornare presto nel calcio con un ruolo completamente diverso da quello a cui ha abituato. Il nuovo Palermo lo ha messo in pole position per averlo come direttore tecnico. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, infatti, la società rosanero che deve ricostruire l’assetto societario e riportare il sereno nell’ambiente, starebbe pensando proprio all’ex allenatore la cui ultima esperienza su una panchina risale al 2017-2018 alla guida del Pescara.

Zeman potrebbe diventare il nuovo direttore tecnico del Palermo, nel nuovo organigramma in cui il presidente sarà Dario Mirri, con Rinaldo Sagramola che ricoprirà la carica di amministratore delegato. In panchina, invece, i sono due i nomi in lizza: Giovanni Bucaro e Francesco Di Gaetano.