Con il passaggio del Palermo a Hera Hora, società che si è aggiudicata il bando per l’assegnazione del titolo in Serie D, comincia il lavoro dei nuovi proprietari, l’imprenditore palermitano Dario Mirri e l’immobiliarista italoamericano Tony Di Piazza. «La proposta di Hera Hora era la migliore – ha detto il sindaco – non recava l’indicazione di somme, ma aveva un capitale sociale di una società già costituita. Non faceva riferimenti a nessun fido bancario. Altri hanno affermato che avrebbero costituito una società, nel caso di Hera Hora c’era già. Sono previsti, tra le altre cose, un museo sul Palermo, la tutela dei dipendenti della vecchia società, l’azionariato popolare (10%) e il calcio femminile». Come riporta la Gazzetta dello Sport, in totale sono stati versati 3,8 milioni, il 25% del capitale di 15 previsto per il piano triennale richiesto dal bando. Il nuovo Palermo riparte da qui, prendendo forma nello stesso giorno in cui la Figc ha autorizzato lo svincolo dei giocatori del vecchio Palermo. «Il mio primo pensiero, a nome di Hera Hora, va al sindaco e alla commissione, che hanno saputo interpretare i sentimenti di un’intera città, sentire le corde della passione e cogliere al contempo l’affidabilità di un impegno reale – ha detto Mirri – il ringraziamento va alla città, sento la responsabilità di una missione, ma ancora prima la gioia del tifoso, perché ho la certezza che dopo tanta sofferenza c’è l’opportunità di scrivere pagine belle». Cambierà lo stemma che avrà un’aquila più aggressiva a testimoniare l’ambizione di raggiungere Serie A in tre anni. Dietro la scrivania per gestire lo staff tecnico ci sarà Rinaldo Sagramola che sarà il nuovo d.g. Come ds invece è corsa a tre: Cristallini, Castagnini e Rinaudo. Non si conosce invece chi sarà il nuovo allenatore.