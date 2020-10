Palermo, Pelagotti: “Squadra creata per dare fastidio al Bari e andare in B”

A commentare il momento negativo del Palermo, è stato Alberto Pelagotti. Il leader della squadra rosanero ha detto: “La società ha sempre detto che il progetto è biennale – afferma in un’intervista per Trm – . Dentro di me, però, voglio vincere il campionato; tutti ci speriamo. Ovviamente, se non ci riusciamo è un altro discorso ma entro in campo per vincere tutte le partite. Le pressioni quest’anno sono tante, come l’anno scorso che avevamo l’obbligo di vincere il campionato. Nella passata stagione c’era tantissimo entusiasmo, sapevamo di essere più forti di tutti. Quest’anno sappiamo di essere forti ma ci sono squadre altrettanto preparate. Ogni campionato ha una sua storia – riporta stadionews.it-. Tutti gli anni succede qualcosa di imprevisto. Noi siamo creati per dar noia al Bari e vincere il campionato. Alla lunga saremo lì; abbiamo un allenatore di categoria superiore, dirigenti di categoria superiore e siamo forti”.