Palermo, Sagramola: “Sbagliato dire mercato ridotto. Presi 11 calciatori e destinati per la squadra 6 milioni”

A Palermo ci sono diversi tifosi che si sono lamentati del marcato estivo portato avanti dalla dirigenza rosanero. Il punto dell’amministratore delegato del Palermo, Rinaldo Sagramola sul mercato ai microfoni di Trm: «Nomi ad effetto? Non è “sfumato” nessuno, qui però troppi detrattori visto che abbiamo fatto tutto con attenzione. Quelli che volevamo prendere abbiamo preso, quelli che non volevamo prendere non abbiamo preso. Abbiamo scelto, secondo una visione precisa, i giocatori utili all’intero progetto, privilegiando sempre l’entusiasmo di giocare in una piazza come Palermo. Presi 11 calciatori e destinati per la squadra 6 milioni».