Palermo, svolta per l’allenatore

Sembrava fatta per la guida tecnica del Palermo e invece nelle ultime ore è caduto il nome di Giovanni Bucaro mentre si è fatto largo quello di Rosario Pergolizzi, 50 anni, ex della Primavera. La dirigenza rosanero è al lavoro per chiudere il cerchio e l’idea Pergolizzi sembra la migliore per motivazioni di carattere tecnico e ambientale. Il direttore generale Rinaldo Sagramola, sta facendo le ultime valutazioni e deciderà nelle prossime ore anche perchè sono via via cadute le altre ipotesi che riguardavano Cristiano Lucarelli. Mai contattato invece Andrea Sottil.