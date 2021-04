Juventus, Paratici: “Superlega? Crediamo nella bontà del progetto”

Fabio Paratici ha espresso il suo parere sulla Superlega prima della sfida tra Juventus e Parma

Il dirigente della Juventus Fabio Paratici ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida contro il Parma, partendo dalla Superlega: “Sono state ore uniche, noi pensiamo e rimaniamo convinti della bontà del progetto (Superlega, ndr), credo che sarebbe stata un’occasione unica per cercare di dare una mano a tutta la piramide del calcio. Era un aiuto, come tutti i cambiamenti necessitano di metabolizzare l’evento. Ricordo il passaggio dalla Champions dei vincenti alle altre squadre che non conquistano il campionato. Piano piano ci si è adattati. Oppure, un altro esempio, il cambiamento del nostro logo”

ANCORA SULLA SUPERLEGA – “Noi rispettiamo le opinioni di tutti, e hanno parlato veramente tutti. Credo che per parlare di un argomento si debba essere preparati. Io non parlo di medicina con un professore che opera. Rispettiamo le opinioni di tutti, ma al contempo non posso considerare tutte le interviste o opinioni che vengano emesse da chiunque. Però diciamo una cosa: le parole come meritocrazia e i valori non li abbiamo mai messi in dubbio!”.