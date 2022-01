Parma, arriva l’ok del Comune per il nuovo stadio

L'accordo stipulato col Consiglio comunale

"Parma Calcio 1913, in relazione all’approvazione del pubblico interesse della proposta presentata per realizzare il nuovo Stadio Tardini, esprime la piena soddisfazione per l’assunzione di questo provvedimento e, contestualmente, ringrazia il Sindaco Pizzarotti, il Vice Sindaco Bosi, la Giunta, il Consiglio Comunale, il RUP ing. Gadaleta e tutti gli uffici e gli enti coinvolti nel procedimento di valutazione dello studio di fattibilità. Ringrazia, altresì, i tantissimi cittadini parmigiani per aver fornito il loro incessante sostegno all’iniziativa, consapevoli della straordinaria occasione costituita da questa decisione del Parma Calcio 1913. Il Club intende predisporre con grande attenzione il progetto definitivo, al fine di far diventare uno studio di fattibilità un’opportunità unica e storica per Parma, per i suoi cittadini e, più in generale, per l’ampio territorio di riferimento".