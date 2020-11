Parma, Brunetta: “Contento per la vittoria, la doppietta la dedico a Maradona”

Il Parma ha battuto il Cosenza e si è regalato la Lazio negli ottavi di Coppa Italia. A trascinare i ducali è stato Juan Brunetta, il giovane fantasista argentino arrivato in Emilia dal Godoy Cruz. Il giovane, autore di una doppietta nel match con il Cosenza, ha commentato la sua bella giornata ai canali ufficiali del club.

“LE RETI PER MARADONA”

“Sono contento per la squadra, per la vittoria, per i due gol, stiamo lavorando, sappiamo che dobbiamo migliorare e dobbiamo continuare a lavorare pensando già alla partita con il Genoa” – spiega Brunetta a fine gara – . Il primo gol mi sono lanciato su una palla sporca, che si è fermata vicino al dischetto del rigore e l’ho calciata in porta. Nel secondo ho sfruttato un ottimo cross di Busi, sono arrivato da dietro e ho realizzato la rete. L’importante era vincere, il successo di tutto il gruppo. Abbiamo iniziato molto bene oggi, il pareggio ci ha un po’ demoralizzati ma siamo stati bravi a reagire subito. Ho cercato e sto cercando di ambientarmi sempre meglio. Devo ancora lavorare molto, soprattutto dal punto di vista fisico, ma dal punto di vista fisico sto sempre meglio”.

Non poteva di certo mancare un pensiero per Maradona: “E’ stata una notizia molto dura, arrivata alla fine della partita – svela Brunetta – sappiamo tutti cosa ha rappresentato Maradona per tutto il mondo. Dedico un pensiero e questi due gol a lui, spero che ora possa trovare la pace. Mancherà molto a tutti, era un punto di riferimento per gli argentini e per tutto il mondo. E’ una notizia che mi rende molto triste”.