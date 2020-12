Parma, Carli: “Liverani non è in discussione, ha grandi qualità. Ma il bilancio è negativo”

Marcello Carli, ds del Parma ha parlato a ParmaLive dell’andamento della squadra ducale: “Il mister Liverani non è assolutamente in discussione, non scherziamo. Però è anche importante sottolineare che il nostro bilancio non è così positivo, anche se sapevamo di ritrovarci davanti delle difficoltà. In questa società tutti fanno un grande lavoro, a partire dal presidente fino al magazziniere, ora dobbiamo sfruttare questi pochi giorni per ricaricarci. Liverani è stato una mia scelta e non ho motivo per non proteggerlo, ha qualità importanti che verranno fuori solo con il lavoro”.