Parma, Carli: “Volevamo confermare D’Aversa ma si era rotto qualcosa. Chi non ha cambiato allenatore…”

Il ds del Parma, Marcello Carli ha rilasciato un’ intervista a ParmaLive parlando di alcune vicende di casa ducale: “La mia intenzione era quella di tenere in panchina D’Aversa, ma dopo un incontro con lui ho capito che non era più motivato, si era rotto qualcosa nelle settimane precedenti. Probabilmente era stato turbato dalle vicende societarie e della chiacchiere che lasciavano intendere ad un cambio in panchina. Confermando l’allenatore avremmo avuto dei benefici e risultati, così come stanno facendo Milan e Sassuolo, sapevamo che un cambio di guida tecnica avrebbe potuto portare difficoltà”.