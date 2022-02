Parma, contestazione dei tifosi dopo la sconfitta: faccia a faccia con Iachini

Il confronto tra i tifosi e il tecnico Iachini

I grandi acquisti del Parma nel mercato di gennaio non hanno ancora saputo migliorare la situazione di classifica dei crociati. Nella giornata di oggi è arrivata un'altra sconfitta per la squadra di Iachini con il k.o. in casa contro la Ternana . Dopo lo scivolone di oggi, è arrivata la dura contestazione da parte dei tifosi.

Come riporta Forzaparma.it, l’invito è stato chiaro da parte dei tifosi: "Fuori gli attributi". A fine partita, un gruppo abbastanza nutrito di tifosi ha incontrato l’allenatore del Parma Beppe Iachini, scortato dal direttore sportivo Mauro Pederzoli e il chief operating officier Stefano Perrone.Il confronto si è consumato in maniera pacifica, dietro le richieste dei tifosi che hanno chiesto un cambio di risultati cercando di capire cosa non andasse. Il tecnico dei crociati ha garantito che l’impegno della squadra non è mai venuto meno durante la settimana, ma i tifosi hanno chiesto chiarezza alla società.