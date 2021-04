Parma, D’Aversa amaro: “Errori del genere si pagano in Serie A”

Il tecnico del Parma D'Aversa ha commentato la sconfitta contro il Crotone

Il Parma è con mezzo piede in Serie B , dopo la sconfitta rimediata contro il Crotone , fanalino di coda della Serie A. Il tecnico dei ducali Roberto D’Aversa ha commentato la partita ai microfoni di Sky Sport: “I punti contano sempre, la matematica ancora non ci condanna alla retrocessione, la partita di oggi dimostra che continuiamo a commettere degli errori. Dopo aver avuto una reazione siamo riusciti a prendere gol nell’unica circostanza in cui il Crotone si è avvicinato alla nostra area. In questa categoria, con questi errori si perde”.

PRIMI 45 MINUTI – “Squadra sfiduciata? Commettiamo troppi errori, quando subisci gol su palla inattiva, oppure non concretizzi le occasioni a disposizione. Manca malizia, manca leadership, questo in Serie A lo paghi”.

FUTURO – “Dobbiamo ragionare su quest’anno, per quanto riguarda me non mi creo la problematica della categoria. I tifosi sono ripartiti dalla Serie D, sanno cosa significa soffrire e noi dobbiamo essere bravi a trasmettere questo sentimento. Dobbiamo capire chi vuole rimanere e chi no. A fine stagione parlerò con la società per stabilire il futuro”