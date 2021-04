Parma, D’Aversa: “Classifica? Se siamo lì è perché lo meritiamo”

D'Aversa, tecnico del Parma penultimo in classifica, ha presentato la sfida contro il Crotone

Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida di domani contro il Crotone : “Come già detto prima della sfida di Torino, da qui alla fine ogni partita la dobbiamo affrontare con il massimo impegno, cercando di portare a casa il miglior risultato possibile. Valenti nell’ultima partita era convocato, non l’ho portato in panchina per motivi disciplinari, per domani è a disposizione. Conti oggi si è allenato per la prima volta con la squadra, ragioniamo fino all’ultimo quanto minutaggio ha e se è il caso di rischiarlo eventualmente a gara in corso a seconda come si sente, rientra da un infortunio dal polpaccio: le sue sensazioni erano abbastanza positive”

CLASSIFICA - “C’è amarezza, a parte la partita contro la Juventus dove il risultato è stato ampio e c’è poco da recriminare anche se avremmo potuto fare meglio perché nel primo tempo abbiamo fatto bene, ma non siamo stati bravi a concludere la frazione di gara in vantaggio subendo un gol sempre da situazione da palla inattiva. Se ragioniamo su tutte quelle gare dove eravamo lì per lì per trovare un episodio che potesse dare un cambiamento alla nostra posizione di classifica, purtroppo abbiamo continuato a fare errori nonostante le prestazioni, non ultima quella di Cagliari dove per 90 minuti si è fatta una grande partita ma si è commesso delle ingenuità che ci hanno portato a perdere. Questo accade da quando sono arrivato, già dalla prima gara quando si vinceva fino al 90’ e si è commessa un’ingenuità ancor prima del calcio di rigore, quando si poteva fare fallo a metà campo; in questo periodo abbiamo buttato via diverse occasioni che ci fanno stare in questa posizione di classifica; per la qualità della squadra meriterebbe qualcosa in più ma se siamo lì è perché lo meritiamo”.