Parma, D’Aversa: “Non segniamo e buttiamo via ottime prestazioni”

Il commento amaro del tecnico ducale

Altro ko per il Parma che è caduto sul terreno della Juventus e adesso la salvezza è molto più lontana. Il tecnico ducale Roberto D'Aversa, ha così commentato la sfida persa: "Purtroppo buttiamo via ottime prestazioni. Le reti nel finale di tempo sono una costante e subiamo gol da calcio d'angolo, compromettendo il primo tempo e l'intera partita. Inoltre diamo fiducia ad una squadra di qualità come la Juventus. Quello che fa la differenza è la decisione nel far gol, quando capitano a noi le occasioni la mandiamo alta, le altre segnano. Nelle circostanze delle reti noi abbiamo preso gol con un uomo marcato, perché De Ligt aveva la marcatura e c'era anche l'uomo a zona. Sono quelle situazioni di mancanza di cattiveria, in cui se non prendiamo la palla dobbiamo fare lavorare sporco l'avversario, come è successo su Cornelius nel finale, con De Ligt che non gli ha permesso di colpire pulito. Credo che sia una questione mentale, di cattiveria di vincere il duello personale, una costante in questo campionato che ci sta condannando a questa posizione".