Parma, Faggiano: “Gervinho? Non convinto di andarsene”

A margine della presentazione di Gianluca Caprari, ha parlato anche il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano. Queste le sue parole raccolte da parmalive.com.

MERCATO – “In questo mercato mi sarei aspettato di fare di meno. Gli infortuni, così come l’uscita di Gervinho, ci hanno destabilizzato. Anche la situazione di Sepe non ci ha agevolato. Alastra? Me lo avevano chiesto quasi tutte le squadre di Serie B e non volevamo farlo partire, stare qui dietro a tre portieri non era però producente”.

GERVINHO – “Non era convinto di andarsene. Se avesse voluto firmare lo avrebbe fatto subito, era al calciomercato dal mattino. Stiamo lavorando per fare men danni possibile, non è facile. Può succedere di voler andare via: ha sbagliato alcune cose, ma non altre”.