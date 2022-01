Parma, Iachini promuove Simy: "Ci aiuterà tanto e sarà fondamentale per i giovani"

In questa sessione di calciomercato invernale, il Parma ha messo a segno un gran colpo di mercato. Si tratta dell'acquisto di Nwanko Simy, ex attaccante della Salernitana. Il giocatore è arrivato in queste ore in città ed è pronto a scendere in campo con i crociati. L'allenatore Beppe Iachini ha commentato in conferenza stampa l'arrivo del nigeriano: