Parma, Liverani: “Con il Crotone sarà uno scontro diretto. Chiedo un ultimo sforzo alla squadra”

Fabio Liverani, allenatore del Parma, parla alla vigilia della partita contro il Crotone di Stroppa, gara importante in ottica salvezza: “Domani giocheremo uno scontro diretto, non è un match decisivo visto che siamo ancora nel girone d’andata, però parliamo di una partita che merita un’attenzione particolare. Siamo sulla strada giusta, nelle ultime uscite non abbiamo mai sbagliato approccio, neanche contro la Juventus. Il momento è duro perchè si gioca ogni tre giorni, ma ai ragazzi chiedo un ultimo sforzo, ovvero un risultato positivo contro il Crotone, dopo potranno godere di un meritato riposo con le loro famiglie”.