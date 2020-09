Parma, Liverani: “Ho capito quali gli errori da non commettere. Credo sia l’anno di Inglese”

Il tecnico del Parma Fabio Liverani alla Gazzetta dello Sport ha rilasciato una lunga intervista ammettendo anche quali errori non commetterà più rispetto al passato giallorosso a Lecce. «Forse quello di accontentarsi, almeno certe volte. I punti bisogna farli. A Lecce vedevamo la squadra giocare bene ed eravamo convinti di farcela, ma bisogna essere più determinati: deve essere questo l’obiettivo. Sono curioso di vedere giocatori che hanno fatto meno anche per problemi fisici. Su tutti, credo che sia l’anno della rivalsa calcistica per Inglese». Alla fine della stagione sarebbe contento se…? «Se avessimo raggiunto il nostro obiettivo principale, che è la salvezza, e magari aver valorizzato qualche giocatore».