Parma, Liverani: “La Juventus non è in crisi. Noi dobbiamo crescere, ma se continuiamo a giocare così…”

Il Parma si appresta a tornare in campo e domani i ducali sfideranno la Juventus di Pirlo. Il tecnico parmigiano, Fabio Liverani ha parlato nella conferenza stampa della vigilia: “La Juventus è ancora imbattuta e ha dominato con il Barcellona, sicuramente non stiamo parlando di una squadra in crisi – dichiara l’allenatore del Parma – , li affrontiamo con rispetto e sarà un test utile per capire a che punto è la nostra crescita. Contro il Cagliari abbiamo dominato per larghi tratti della partita, ma il nostro obiettivo è quello di arrivare a farlo in maniera continua nell’arco di una partita. Se dovessi basarmi sulle nostre ultime prestazioni dico che giocando in questo modo sarà più facile vincere i match che perderli”.