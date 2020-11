Parma, Liverani: “Vittoria che regala entusiasmo. La società mi ha chiesto una salvezza tranquilla”

Liverani sprizza gioia dopo la vittoria in casa del Genoa: “Ho sempre detto che questa squadra ha tanto da dare, abbiamo attraversato diverse difficoltà – spiega Liverani a Sky Sport – . Ho molti giocatori che possono giocare titolari, quando siamo al completo posso scegliere meglio e con serenità. È normale che ci siano delle difficoltà, avevamo bisogno di fare una partita come questa, i ragazzi se lo meritano”. Liverani riavvolge il nastro e ritorna sulla brutta sconfitta dell’Olimpico: “Tra noi e la Roma c’è grande differenza ma si poteva perdere in modo diverso, dovevamo ritrovare agonismo e cattiveria. Oggi abbiamo schierato Busi ed Osorio che sono arrivati da poco e si allenano con noi da poco”. Sull’obiettivo prefissato il tecnico dei ducali è sicuro: “La società mi ha chiesto di arrivare tra il decimo e il sedicesimo posto e possiamo riuscirci tranquillamente”. Liverani poi parla dell’esultanza dedicata a Maradona: “Era il mio idolo, è stata una settimana piena di ricordi, lui era una poesia. Ricordo un Roma-Napoli giocato a capodanno, la punizione messa a segno con la Juve credo non sia imitabile”. L’ex centrocampista poi ripercorre le difficoltà affrontate in questi primi mesi alla guida del club emiliano: “Abbiamo avuto problemi in tutti i ruoli, tentando di portare la barca avanti lo stesso. La mia idea è quella di giocare sempre con i tre attaccanti, mi hanno chiamato perchè sapevano che questa è la mia filosofia, credo di avere alle spalle un club paziente”.