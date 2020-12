Parma, Liverani: “Milan sfortunato ma c’è rammarico. Non abbiamo concesso niente nel finale”

Come accaduto più di un mese fa contro l’Inter, il Parma di Liverani va avanti 2-0 ma poi si fa riprendere dal Milan. La doppietta di Theo Hernandez nega agli emiliani una vittoria che avrebbe dato una spinta molto importante alla classifica dei ducali: “Credo che l’analisi della gara sia ampia – spiega Liverani a Sky Sport – , siamo partiti bene e siamo andati in vantaggio con il gol di Hernani. Poi il Milan ha creato molto, prendendo dei pali e meritava il pareggio. Gli ultimi 25′ dopo il primo gol di Hernandez non avevamo rischiato più nulla, c’è il rammarico per la vittoria sfumata ma lavoriamo per crescere”. Il lavoro in casa emiliana prosegue, anche se è presto per arrivare al top: ” Dopo tre mesi la perfezione non è raggiungibile, speriamo di trovare un’autonomia utile per vincere le partite in futuro. La forza del Milan è fuori discussione ma sapevo che dalla parte di Calabria e Gabbia potevamo creare dei problemi, infatti il nostro primo gol nasce in quella zona di campo. Karamoh e Gervinho sono poco di manovra e ci costringono a giocare in maniera differente”. Dove dovrà arrivare questo Parma è chiaro: ” Il nostro obiettivo è mantenere la categoria con serenità e far crescere i giocatori giovani che abbiamo in rosa” – conclude Liverani – .