Parma, Liverani: “Non abbiamo bisogno di rivoluzioni, vado avanti con le mie idee. I giocatori devono sentire il fuoco dentro”

La posizione del mister del Parma Fabio Liverani è sempre più in discussione e domani il tecnico si gioca la panchina nella gara contro l’Atalanta. Ecco le parole dell’allenatore nella conferenza di vigilia: “Io sono dell’idea che questo gruppo non abbia bisogno di rivoluzioni, ma i giocatori devono sentire il fuoco dentro. Non vogliamo cambiare il nostro modo di giocare, la nostra idea è quella di andare avanti con il calcio mostrato fino ad oggi, anche se in questo momento abbiamo 5-6 giocatori fuori per infortunio. Contro l’Atalanta ci attende una gara di sacrificio, essere compatti sarà molto importante perchè solo in questo modo potremo soffrire di meno”.