Parma, maglia speciale contro il razzismo nel match col Sassuolo

Il gesto contro ogni forma di discriminazione. Le maglie saranno vendute e il ricavato andrà in beneficenza

Nella prossima gara contro il Sassuolo, il Parma scenderà in campo contro ogni discriminazione. La squadra gialloblù indosserà una maglia speciale dedicata alla lotta contro ogni discriminazione e al movimento Black Lives Matter . L’iniziativa ha anche registrato l’adesione di un grande campione che ha scritto pagine indelebili della storia del club: Lilian Thuram , attualmente in prima linea contro ogni forma di razzismo.

La campagna ha un fine benefico con l’intero ricavato dell’iniziativa che sarà destinato sul territorio di Parma alla realizzazione di uno dei progetti interculturali e solidali curati da CIAC, il Centro Immigrazione Asilo e Cooperazione Onlus, oltre che alla Fondation Lilian Thuram. Le maglie “Parma Calcio – Black Lives Matters”, prodotte in edizione limitata, saranno infatti messe in vendita nello shop online del club. Inoltre, per chi vorrà contribuire acquistando un pezzo unico, le maglie originali “Match Worn” e “Match prepared” numerate che i giocatori useranno il giorno della partita contro il Sassuolo saranno messe in vendita da lunedì sempre sullo shop on line ufficiale Parma Calcio.