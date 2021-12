Parma, maglia speciale per l’Ospedale dei Bambini: omaggio al ’91-’92

Il club ducale è stato protagonista di un'iniziativa in favore dell'Ospedale dei Bambini

Il Parma scende in campo con un'iniziativa per il sociale. Questa mattina il Managing Director-Corporate Jaap Kalma e alcuni giocatori della Prima squadra e della femminile erano presenti all'Ospedale dei Bambini "Pietro Barilla" di Parma. La società ducale ha realizzato una maglia speciale in favore della struttura, "In campo per loro" il nome dell'iniziativa.