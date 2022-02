Parma, Pandev: “Sono in una società storica e importante. Vogliamo i playoff”

Le parole dell'attaccante macedone

Goran Pandev ha recentemente lasciato il Genoa per accasarsi al Parma in Serie B. L'attaccante ha ancora voglia di rendersi protagonista e l'esperienza nella serie cadetta potrebbe essere un nuovo inizio. Il macedone ha parlato ai canali ufficiale dei ducali. Ecco le sue parole:

"A Parma c’è la storia, in campionato e in Italia, è una società importante. Ci sono passati tanti campioni, per questo ho fatto questa scelta. Parma mi è sempre piaciuta anche quando venivo a giocarci contro, erano sempre partite molto difficili ed era un ambiente bellissimo, uno stadio bello e una storia meravigliosa. Per questo ho scelto di venire qui e sono felice di esserci".

GLI OBIETTIVI - "Speriamo di arrivare ai playoff, dopo proveremo a dire la nostra. La scintilla? Sicuramente la dobbiamo trovare tutti i giorni in allenamento, ho un po’ di esperienza e il lavoro in settimana è fondamentale. Poi in partita le cose vengono naturali. Ho visto che il gruppo ha tanta voglia di fare, ci alleniamo tanto e stiamo molto in campo. Seguiamo il mister adesso, speriamo di cominciare a vincere. Nel momento in cui vinciamo una partita, può scattare la scintilla che vuole il mister. E spero che non ci fermi più nessuno".