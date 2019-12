Napoli-Parma, le formazioni ufficiali

C’è grande attesa a Napoli per la prima partita di Gennaro Gattuso allenatore degli azzurri: per la sfida al Parma, che al San Paolo inizierà alle ore 18.30, il tecnico calabrese vara immediatamente il 4-3-3 per risalire la china. Insigne e Callejon gli esterni del tridente, scelto Milik come perno centrale. Per quanto riguarda i ducali di mister Roberto D’Aversa, che sono a pari punti del Napoli, ritroviamo davanti alla difesa l’ex capitano del Pescara Brugman. Cornelius titolare con Kulusevski e Gervinho.

Ecco le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Mario Rui; Zielinski, Allan, Fabian Ruiz; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Barillà, Brugman, Hernani; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All. D’Aversa