Parma, Carli: “Per noi sarà fondamentale il lavoro di Lucarelli”

Il Parma ha cambiato completamente pelle in vista della prossima stagione, con importanti modifiche a livello strutturale. Dopo aver salutato il ds Faggiano, unitosi al Genoa, anche mister Roberto d’Aversa ha interrotto il percorso che ormai da diversi anni andava avanti a Parma. Il nuovo tecnico scelto per provare ad alzare l’asticella è Fabio Liverani, mentre il nuovo ds dei ducali è stato individuato in Marcello Carli. Proprio il dirigente ha spiegato ai canali ufficiali del club quello che sarà il rapporto con Alessandro Lucarelli, nominato suo vice.

“LUCARELLI È IMPORTANTE PER IL PARMA”

“Alessandro sarà un uomo molto importante per questa società e per il nostro lavoro come ho già potuto apprezzare in queste prime settimane. Ha grande voglia, e la sua esperienza è di sicuro un ingrediente importante che sarà fondamentale in questa sua nuova avventura. Sono molto felice di poter contare su di lui e sono convinto che faremo un grande lavoro insieme”. Queste le dichiarazioni di Marcello Carli al sito ufficiale dei ducali.

