Parma, D’Aversa: “Abbiamo un obiettivo e faremo di tutto per centrarlo”

Giornata di vigilia per Parma e Lecce che si affronteranno al Via del Mare domenica alle 20.45. Partita cruciale per i leccesi che devono conquistarsi la salvezza e davanti ci sarà un Parma che vuole chiudere al meglio la stagione. Queste le parole di D’Aversa in conferenza pre partita.

LE PAROLE DI D’AVERSA

Queste le parole di D’Aversa in conferenza pre partita: “Sarà calda soprattutto per la temperatura, sarà calda per il tipo di partita che andremo ad affrontare. Sappiamo benissimo in che situazione si trova il Lecce, dovrà far di tutto per cercare di vincere la partita e soprattutto per cercare di avere qualche possibilità di rimanere in questa categoria. Da parte nostra c’è una possibilità in caso di risultato pieno di finire a pari merito, nel caso di una serie di risultati, con il Verona, se dovesse perdere, e quindi il fatto di poter arrivare alla nona o decima posizione dev’essere un obiettivo, che ci siamo prefissati, e dobbiamo far di tutto per cercare di arrivarci”.