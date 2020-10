Parma, Liverani: “Presto per fare tabelle, ma questa squadra farà divertire”

Il Parma di Liverani ha battuto per 3-1 il Pescara di Oddo in Coppa Italia grazie ad un grande Karamoh, autore di una doppietta. Il tecnico dei ducali ha così commentato la vittoria contro gli abruzzesi: “Quello che cerchiamo è lo spirito, che sta crescendo di squadra e la cosa più bella è l’atteggiamento e la serietà in cui abbiamo presa questa partita, che poteva essere presa sotto gamba – ha dichiarato Liverani. La cosa migliore è questa, e questo mi è piaciuto. Ci sono state giocate importanti di giocatori che giocavano per la prima volta, le risposte sono state positive e anche qualche giovane sappiamo poteva essere buono. Tempo? Come ho detto spero di poter lavorare un mese con la rosa al completo. Se superiamo questo periodo, penso che la squadra possa trovare quelle idee che cerchiamo”

“UNA ROSA CHE FA DIVERTIRE”

L’allenatore del Parma si è poi soffermato sugli obiettivi del club: “Non faccio tabelle, cerco di preparare le partite di una in una. Va pensato al girone d’andata per capire cosa faremo, ad oggi abbiamo fatto cinque partite. Il campionato ne ha 38, dare giudizi è un pochino troppo veloce. La squadra ha bisogno di tempo, non c’è stato ritiro e quindi a prescindere da questo possiamo lavorare. Abbiamo bisogno di questo, non ho grandi preoccupazioni per il resto. Sono sereno e ho una rosa che al completo può farmi divertire, è una cosa che mi piace e mi stimola. Abbiamo bisogno di tempo”.