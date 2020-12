Pasqual: “Difficile trovare un posto per Dybala in questa Juventus. McKennie può fare la differenza”

L’ex terzino sinistro dal mancino raffinato, Manuel Pasqual, oggi opinionista per la Rai, ha parlato di alcune vicende spinose di casa Juventus: “Penso che attualmente sia difficile cambiare questa Juventus e di conseguenza trovare un posto per Dybala non è semplice. Mi sta piacendo invece McKennie – svela l’ex capitano della Fiorentina – , Pirlo lo utilizza poco da centrocampista centrale ma ha dimostrato di saperlo sfruttare. Se il tecnico bianconero riuscirà ad insegnargli qualcosa sotto il punto di vista tecnico, l’americano può diventare un calciatore che fa la differenza”.