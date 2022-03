Pato fa i complimenti ad Ancelotti: “Sei grandissimo” e lancia una provocazione

Il messaggio dell'ex attaccante rossonero

Dopo i tanti complimenti ricevuti per la rimonta di ieri del Real Madrid, sono arrivati anche quelli di un ex giocatore di Carlo Ancelotti. Si tratta di Alexandre Pato, con un passato al Milan quando nella panchina rossonera c'era proprio l'allenatore italiano. Tramite il suo profilo Twitter, l'attaccante brasiliano, attualmente in forza all'Orlando City, ha onorato il suo ex tecnico, lanciando inoltre una provocazione che potrebbero riguardare alcune voci che lo riguardano. Questo il suo messaggio: