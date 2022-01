Paul Merson duro: “Rangnick dovrebbe mettere da parte Cristiano Ronaldo allo United”

Il Manchester United non convince l'ex giocatore ed in modo particolare il ruolo in squadra del fuoriclasse portoghese

Redazione ITASportPress

Parere deciso e diretto di Paul Merson verso il Manchester United e il ruolo, in squadra, di Cristiano Ronaldo. La stella portoghese continua a fare gol ma lascia tanti dubbi sulla sua effettiva utilità al gioco Red Devils e al sistema utilizzato dal manager Rangnick. Ecco perché l'ex giocatore, ora commentatore televisivo, come riportano il Daily Mail e il Sun citando Sportskeeda, ha voluto dare la sua idea di cosa andrebbe fatto di CR7.

ESCLUSO -Facendo riferimento all'utilità di Cristiano Ronaldo nei meccanismi di gioco dello United, Merson ha detto: "Credo proprio che Rangnick dovrebbe metterlo via. Cristiano Ronaldo dovrebbe stare fuori dalla squadra titolare e lasciare posto a Cavani. Dovrebbero giocare Cavani, Rashford, Sancho e Greenwood. So che è improbabile che CR7 venga messo da parte, ma dovrebbe andare così per il bene della squadra". E ancora sui Red Devils: "Ovviamente il Manchester United ha dei problemi. Ma credo che sarà difficile sapere cosa sta succedendo davvero nella squadra. Ad ogni modo non credo che possano arrivare tra i primi quattro di Premier League. Se dovessero farcela sarà un enorme risultato".