Paura in Ligue 1: Dimitri Lienard dello Strasburgo cade in campo e viene portato via in barella

Non si hanno ancora notizie sui motivi del malessere ma il giocatore pare stare meglio

Tanta paura in Francia nel match di Ligue 1 tra Strasburgo e Lione poi finito 1-3 per gli ospiti. Nei minuti di recupero, il calciatore di casa Dimitri Lienard ha avuto un malessere che lo ha visto stendersi a terra e non riprendersi per diversi minuti. Non riuscendo a rialzarsi e proseguire, i medici intervenuti sul campo per soccorrerlo lo hanno trasportato fuori dal terreno di gioco con la barella.