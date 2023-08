Paura per Iago Falque: spari sulla sua auto in Colombia

Galiziano di Vigo, classe ’90, Iago ha legato gli anni migliori della propria carriera all’Italia. Scoperto nel 2010 dalla Juventus, che tuttavia non ha mai creduto davvero in lui fino alla cessione a titolo definitivo al Tottenham avvenuta già nel 2012, Iago sarebbe tornato in Italia nel 2014 per indossare la maglia del Genoa. In rossoblù Falque ha disputato la miglior stagione della propria carriera, siglando 13 gol. Dopo la breve e deludente esperienza alla Roma ecco il triennio al Torino, con altre due annate da 12 reti. Quindi il poco felice ritorno al Genoa e la fugace avventura al Benevento prima dell’esperienza in Colombia.