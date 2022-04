Paura per Maguire: allarme bomba nell’abitazione del difensore del Manchester United

Momenti di terrore per il capitano dei Red Devils

Harry Maguire non sta vivendo un momento facile al Manchester United. L'attuale capitano dei Red Devils è spesso contestato dai propri tifosi e questi ultimi vorrebbero togliere la fascia proprio al difensore, attraverso una petizione che avrebbe già 30.000 firme. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, il giocare inglese avrebbe ricevuto un allarme bomba presso la sua abitazione in cui vive con la fidanzata e due bambini. Non è chiaro chi sia stato l'artefice di questo gesto, ma la polizia locale sta effettuando le indagini.