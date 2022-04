Paura per Tacconi: ricoverato in prognosi riservata dopo un malore

Brutte notizie per l'ex portiere della Juventus

Preoccupano le condizioni di Stefano Tacconi, ex portiere italiano, dopo un malore avuto in mattinata. L'ex estremo difensore è ricoverato all’ospedale di Alessandria, nel reparto di neurochirurgia, in prognosi riservata. È atteso in serata un bollettino medico che dovrebbe chiarire le sue condizioni.