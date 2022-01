Pedri elogia Messi: “E’ lui il più forte al mondo. Lo ringrazierò per sempre”

Le parole del giovane centrocampista spagnolo

Redazione ITASportPress

Pedri è uno delle stelle del Barcellona e del calcio spagnolo. Il centrocampista dei blaugrana è guarito dall'infortunio che l'ha tenuto fuori per un po' di tempo. In un'intervista a GQ Sports ha parlato di Leo Messi, suo compagno al Barça l'anno scorso, spendendo delle belle parole sia per lui che per Xavi:

SU XAVI - "Come giocatore del Barcellona è un onore; come calciatore, e come centrocampista come me, un privilegio. Non conoscevo Xavi personalmente e, anche se non avevo dubbi, quotidianamente sta dimostrando che conosce il calcio come pochi altri. Sono chiaro che tutti impareremo e miglioreremo al suo fianco, sia a livello personale che di gruppo. Con lui, e con la squadra che sta mettendo insieme, avremo tanta gioia".

MESSI - "Ringrazierò sempre Leo per avermi aiutato tanto sia in campo che personalmente. Giocare con lui è stato molto facile, per un motivo è il migliore al mondo, e logicamente ci è costato abituarci a non farlo e ad averlo al nostro fianco. Ma sinceramente ora penso che stiamo facendo una grande squadra, con tanti giovani. Abbiamo tutti l'opportunità di fare un passo avanti".