Pedri: “Iniesta è il mio eroe. Dani Alves? Da bambino mi autografò la maglietta”

Le parole del giovane talento dei blaugrana

Pedri è sicuramente uno degli astri nascenti del calcio spagnolo. A metterlo in mostra ci ha pensato il Barcellona , nonostante la sua carta d'identità certifichi i suoi 19 anni. Il talento spagnolo sta crescendo partita dopo partita sotto la guida di Xavi . In un'intervista ai canali ufficiali del club, il centrocampista ha parlato del idolo di sempre, del rapporto con Xavi e dell'aneddoto su Dani Alves . Queste le sue parole:

INIESTA E IL RAPPORTO CON XAVI - "Iniesta è il mio eroe, come ho già detto molte volte. È quello che ho ammirato di più. Ho guardato molti suoi video e ho imparato tanto da lui. Xavi? Questi primi mesi sono stati fantastici, penso che veda il calcio come lo vediamo noi. Mi piace questo accostamento ma credo che ogni calciatore debba forgiare la propria carriera, deve prenderla come viene ed essere ciò che deve essere".